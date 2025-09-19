СБУ накрила імперію колцентрів: мільйони доларів, східні аферисти та втеча «королеви шахраїв»

Служба безпеки України повідомила про масштабну спецоперацію: викрито сітку колцентрів, які працювали з території України, але орієнтувалися на громадян країн ЄС і Туреччини.

Служба безпеки України повідомила про масштабну спецоперацію: викрито сітку колцентрів, які працювали з території України, але орієнтувалися на громадян країн ЄС і Туреччини. Схема діяла роками та забезпечувала мільйонні прибутки її організаторам.

За даними слідства, аферисти маскували свою діяльність під легальні сервіси, але фактично займалися шахрайством, обманом і виманюванням коштів у довірливих клієнтів.

Організатори створили десятки колцентрів на території України, де оператори дзвонили за кордон, представлялися відомими брендами чи сервісами, пропонували «вигідні» товари та інвестиції. Після отримання передоплати — жертви залишалися ні з чим.

Гроші проходили через низку рахунків, переводилися в готівку та виводилися за кордон. За попередніми оцінками, мова йде про десятки мільйонів доларів.

Хто стоїть за схемою

Ключовою фігурою є Коч Сердем, відома також як Асмі або Бахар. Саме вона контролювала верхівку злочинної мережі. Але після спецоперації зникла з поля зору – як виявилося, її депортували з території України.

Цей крок став своєрідним сигналом союзникам: Україна не прикриватиме східних аферистів, які використовують її територію для атак на громадян інших країн. В Анкарі незадоволені масштабами афери, яка била по їхнім співгромадянам. За словами джерел, уряд Туреччини наполягає на кримінальному переслідуванні Асмі.

Тобто депортація “королеви шахраїв” може стати лише початком — попереду на неї чекає реальний суд.

Інший персонаж — Çağrı Öztürk, відомий у Туреччині телевізійний продавець-шахрай. Його ім’я фігурує у численних скандалах: він продавав довірливим покупцям телефони iPhone, замість яких надсилав людям іграшкові. У фейсбук навіть створили сторінку, на якій постраждалі розповідають свої досвід співпраці з шахраєм.

Тепер стало відомо, що саме Öztürk був залучений до українських колцентрів як один із «постачальників» шахрайських схем.

За інформацією СБУ, організацію контролювали представники східних народів, і вони ж найчастіше ставали жертвами. Найцинічніше – що вони обдурювали насамперед власних співгромадян.

СБУ заявила, що лідери мережі будуть покарані, а справу передадуть у суд.

У міжнародному вимірі справа може стати прецедентом: злочини охоплювали кілька країн, і тепер потрібна координація України, Туреччини та ЄС для пошуку організаторів.

Источник: Власти.нет

