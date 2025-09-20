Трамп пригрозив Путіну «великими неприємностями» після порушення російськими МіГ-31 повітряного простору Естонії

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами МіГ-31, пригрозивши президенту РФ Володимиру Путіну "великими неприємностями".

Естонія звернулася до НАТО за статтею 4 для консультацій, повідомляє німецький телеканал Die Welt у випуску новин 20 вересня.

Заява Трампа

Коментуючи інцидент в Овальному кабінеті, Трамп заявив журналістам: «Мені не подобається, коли таке трапляється. Це може спричинити великі неприємності. Мені про це повідомлятимуть». Його слова стали реакцією на зухвале порушення Росією повітряного простору члена НАТО, що підкреслює зростаючу напругу між Вашингтоном і Кремлем.

Деталі порушення

19 вересня три російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії над Фінською затокою, перебуваючи там близько 12 хвилин. Міністр закордонних справ Естонії назвав це «безпрецедентно зухвалим», а прем’єр-міністерка Кая Каллас засудила дії РФ як «надзвичайно небезпечну провокацію». Прем’єр-міністр Крістен Міхал додав, що це «абсолютно неприйнятно». Естонія ініціювала консультації за статтею 4 НАТО для посилення безпеки.

Контекст ескалації

Це вже третє порушення повітряного простору ЄС за останні дні: 10 вересня російські дрони увійшли в повітряний простір Польщі, що також спонукало Варшаву активувати статтю 4. Аналітики вважають, що Росія тестує реакцію НАТО після зустрічі Путіна з Сі Цзіньпіном і Кім Чен Ином у Пекіні. Президент України Володимир Зеленський закликав до прискорення постачання систем ППО Patriot, а ЄС готується представити 19-й пакет санкцій проти РФ.