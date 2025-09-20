Трамп надихнув Росію порушити повітряний простір Естонії – Reuters

Наприкінці серпня чиновники Пентагону повідомили європейським дипломатам, що США скоротять частину безпекової допомоги Латвії, Литві та Естонії, закликавши Європу менше покладатися на Вашингтон.

За кілька днів російські літаки увійшли в повітряний простір Естонії та пролетіли над польською нафтовою платформою, що викликало занепокоєння, що зменшена участь США може надихнути Москву на більш рішучі дії. Про це повідомляє Reuters.

Скорочення допомоги Балтії

Кінець серпня 2025 року став шоком для країн Балтії: під час зустрічі з європейськими дипломатами Пентагон оголосив про плани обнулити фінансування програми Baltic Security Initiative (BSI) на наступний фінансовий рік, а також скоротити загальну безпекову допомогу через U.S. European Command. Це стосується тренувань, обладнання та закупівлі американської зброї для Латвії, Литви та Естонії, які межують з Росією.

Парламенти Балтії готують спільний лист до Конгресу США, щоб зберегти BSI, яка забезпечила $228 млн допомоги у 2024 році. «Ми вдячні, але хочемо продовження», – заявила речниця посольства Естонії в Вашингтоні Сара Лууре. Адміністрація Трампа аргументує скорочення тим, що союзники з розвиненою економікою мають фінансувати оборону самостійно, подібно до Європи.

Російські провокації «через кілька днів»

Через кілька днів після заяви Пентагону, 19 вересня (п’ятниця), три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряного простору Естонії над Фінською затокою на 12 хвилин – четверте таке порушення в 2025 році. Того ж дня два російські літаки пролетіли над польською нафтовою платформою Petrobaltic у Балтійському морі, порушивши зону безпеки.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна назвав інцидент «безпрецедентно зухвалим», а прем’єр-міністерка Кая Каллас – «надзвичайно небезпечною провокацією». Прем’єр Естонії Крістен Міхал додав, що це «абсолютно неприйнятно». Естонія скликала російського дипломата для протесту та звернулася до НАТО за статтею 4 для консультацій. Польща також посилила патрулювання.

Росія заперечує порушення, стверджуючи політ над нейтральними водами.

Занепокоєння союзників

Інциденти посилили тривогу в НАТО: скорочення допомоги США, на думку дипломатів, сигналізує Москві про слабкість Альянсу. «Ми тестуємося щодня, і це загрожує нашим громадянам», – заявила міністр оборони Литви Довиле Сакалєне, закликаючи розмістити ППО НАТО на кордоні.

Президент України Володимир Зеленський підтримав Естонію: «Потрібні рішучі дії». Це третє порушення повітряного простору ЄС за тиждень (після дронів у Польщі 10 вересня та Румунії).

Що далі?

Консультації за статтею 4 НАТО можуть призвести до розгортання додаткових сил у Балтії. Президент США Дональд Трамп, який раніше розчарувався в Путіні, анонсував розмову з ним, але його реакція на інцидент у Естонії залишається стриманою. ЄС готується представити 19-й пакет санкцій проти РФ, а Україна та Польща створюють групу з протидії дронам.