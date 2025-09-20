Путін наказав посилити удари по будинках і енергетиці України, бо Трамп не діятиме – Bloomberg

Президент РФ Володимир Путін дійшов висновку, що військова ескалація – найкращий спосіб змусити Україну до переговорів на умовах Кремля, а президент США Дональд Трамп навряд чи посилить оборону Києва.

Про це повідомили джерела, близькі до Кремля, пише Bloomberg.

Висновки Путіна після зустрічі в Алясці

Зустріч Путіна з Трампом в Алясці минулого місяця переконала російського лідера, що США не втрутяться в конфлікт. З того часу Росія посилила атаки на військові та цивільні об’єкти України, зокрема на енергетичну інфраструктуру. Путін планує продовжувати удари по мережі Києва та інших об’єктів, щоб виснажити оборону, зазначили джерела.

У Алясці Путін запропонував заморозити лінію фронту в південній Україні в обмін на поступки Києва в східних регіонах, обмеження армії та відмову від НАТО. Україна відкинула вимоги, що, за думкою Кремля, виправдовує ескалацію.

Ескалація та її наслідки

З початку вторгнення атаки на міські райони зменшилися перед самітом, але зросли на 46% за останній місяць (за даними Повітряних сил України). У вересні Росія випустила 3500 дронів, 190 ракет і понад 2500 бомб, включаючи найбільші удари з 2022 року по Києву та Харкову. Зеленський 16 вересня повідомив про пошкодження урядових і житлових будівель.

Однак темпи просування РФ сповільнилися: літній наступ 2025 року не захопив ключові міста на сході, зазначає аналітик Bloomberg Economics Алекс Кокчаров. Україна відповідає дроновими атаками на російську енергетику, уражаючи половину потужностей переробки нафти, включаючи термінали в Приморську та Усть-Лузі.

Стратегія Кремля та реакція Заходу

Джерела Кремля стверджують, що Путін бачить ескалацію як інструмент для переговорів, послаблюючи оборону України та створюючи «грунт» для поступок. «Путін показує Трампу та європейцям, що може ескалювати ситуацію», – зазначила аналітик Gatehouse Advisory Partners Віта Співак. Він також спостерігає за війною Нетаньяху в Газі, вважаючи, що Захід «приймає» її, попри критику Росії.

Трамп цього тижня висловив розчарування діями Путіна та запропонував жорсткіші санкції проти Москви та союзників, щоб заблокувати нафтові доходи РФ. Він закликав G7 накласти 100% тарифи на Китай та Індію за закупівлі російської енергії. ЄС обговорює 19-й пакет санкцій і прискорення відмови від російського СПГ. G7 планує узгодити заходи протягом двох тижнів.