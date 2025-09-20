Путін наказав посилити удари по будинках і енергетиці України, бо Трамп не діятиме – Bloomberg

Читати цю новину російською мовою
Путін наказав посилити удари по будинках і енергетиці України, бо Трамп не діятиме – Bloomberg
Президент РФ Володимир Путін дійшов висновку, що військова ескалація – найкращий спосіб змусити Україну до переговорів на умовах Кремля, а президент США Дональд Трамп навряд чи посилить оборону Києва.

Про це повідомили джерела, близькі до Кремля, пише Bloomberg.

Висновки Путіна після зустрічі в Алясці

Зустріч Путіна з Трампом в Алясці минулого місяця переконала російського лідера, що США не втрутяться в конфлікт. З того часу Росія посилила атаки на військові та цивільні об’єкти України, зокрема на енергетичну інфраструктуру. Путін планує продовжувати удари по мережі Києва та інших об’єктів, щоб виснажити оборону, зазначили джерела.

У Алясці Путін запропонував заморозити лінію фронту в південній Україні в обмін на поступки Києва в східних регіонах, обмеження армії та відмову від НАТО. Україна відкинула вимоги, що, за думкою Кремля, виправдовує ескалацію.

Ескалація та її наслідки

З початку вторгнення атаки на міські райони зменшилися перед самітом, але зросли на 46% за останній місяць (за даними Повітряних сил України). У вересні Росія випустила 3500 дронів, 190 ракет і понад 2500 бомб, включаючи найбільші удари з 2022 року по Києву та Харкову. Зеленський 16 вересня повідомив про пошкодження урядових і житлових будівель.

Однак темпи просування РФ сповільнилися: літній наступ 2025 року не захопив ключові міста на сході, зазначає аналітик Bloomberg Economics Алекс Кокчаров. Україна відповідає дроновими атаками на російську енергетику, уражаючи половину потужностей переробки нафти, включаючи термінали в Приморську та Усть-Лузі.

Стратегія Кремля та реакція Заходу

Джерела Кремля стверджують, що Путін бачить ескалацію як інструмент для переговорів, послаблюючи оборону України та створюючи «грунт» для поступок. «Путін показує Трампу та європейцям, що може ескалювати ситуацію», – зазначила аналітик Gatehouse Advisory Partners Віта Співак. Він також спостерігає за війною Нетаньяху в Газі, вважаючи, що Захід «приймає» її, попри критику Росії.

Трамп цього тижня висловив розчарування діями Путіна та запропонував жорсткіші санкції проти Москви та союзників, щоб заблокувати нафтові доходи РФ. Він закликав G7 накласти 100% тарифи на Китай та Індію за закупівлі російської енергії. ЄС обговорює 19-й пакет санкцій і прискорення відмови від російського СПГ. G7 планує узгодити заходи протягом двох тижнів.

  • 0
  • 20.09.2025 16:55
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
16:55
Путін наказав посилити удари по будинках і енергетиці України, бо Трамп не діятиме – Bloomberg
Світ
16:47
Трамп надихнув Росію порушити повітряний простір Естонії – Reuters
Світ
10:22
Трамп пригрозив Путіну «великими неприємностями» після порушення російськими МіГ-31 повітряного простору Естонії
Світ
15:03
Київ тисне на Кремль: переговори йдуть, але не про мир
Світ
10:17
HADAT: професійна маска вдома — чи це реально?
Світ
09:40
Путін і Герасимов вважають, що переможуть Україну у війні на виснаження – ISW
Світ
09:34
Трамп і Сі Цзіньпін сьогодні обговорять TikTok і тарифне перемир’я
Світ
07:30
Трамп заблокував зброю на $400 млн для Тайваню: хоче угоду з Китаєм та зустріч з Сі Цзіньпіном
Світ
17:58
Російські солдати гинуть швидше, ніж українські, Путін мене розчарував – Трамп
Світ
16:52
Макрони нададуть суду докази, що Бріжит – не чоловік
Світ
15:58
Україна та Польща створюють спільну групу з безпілотних систем для протидії російській загрозі
Україна
14:35
«Зона загибелі» біля Покровська: чи впаде ключовий хаб ЗСУ – Sky News
Світ
13:47
ЄС планує представити новий пакет санкцій проти Росії вже цього тижня
Світ
12:09
ІІ у спортивних ставках онлайн: як алгоритми прогнозують результати з точністю до 80%
Світ
07:06
Герасимов бреше Путіну щодо успіхів на фронті в Україні
Світ
12:26
Прозорість криптопроектів: роль незалежного аудиту смарт-контрактів
Світ
12:23
Корпоративні блокноти: як вибрати тип палітурки?
Україна
12:12
Екс-директор фінансової піраміди FOREX MMCIS group Юта Романченко переховується у Португалії
Світ
11:43
БІЖЕНКА З УКРАЇНИ: «ЧОМУ МИ ЗАЛИШАЄМОСЯ У НІМЕЧЧИНІ»
Світ
13:47
Магія гостроти: ножі як продовження кулінарного натхнення
Світ
08:42
Трамп засумнівався в прямих переговорах Зеленського з Путіним через «непостижиму ненависть»
Світ
09:41
Гарантії безпеки для України не спрацюють: Сікорський пояснив причини
Світ
09:12
Келлог сказав, хто може завершити війну за один день
Світ
08:53
Вибухи в Росії: дрони атакували Кірішський НПЗ, а в Орловській області підірвали залізницю
Україна
08:45
Росіяни через газову трубу заходять у Куп’янськ – DeepState

Головне

Світ
16:47
Трамп надихнув Росію порушити повітряний простір Естонії – Reuters
Світ
15:03
Київ тисне на Кремль: переговори йдуть, але не про мир
Світ
13:47
ЄС планує представити новий пакет санкцій проти Росії вже цього тижня
Світ
08:53
Вибухи в Росії: дрони атакували Кірішський НПЗ, а в Орловській області підірвали залізницю
Україна
08:45
Росіяни через газову трубу заходять у Куп’янськ – DeepState
Світ
10:31
Дешеві російські дрони кинули виклик НАТО: альянс виявився менш ефективним, ніж Україну
Світ
16:57
Зеленський анонсував розмову з Трампом щодо посилення санкцій проти Росії
Україна
13:09
Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про легалізацію криптовалют в Україні
Світ
09:41
Путін не має підстав для припинення війни, потрібен тиск, – Мерц
Світ
16:07
Зеленський і Путін «ще не готові» до зустрічі, – Ердоган
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Путін наказав посилити удари по будинках і енергетиці України, бо Трамп не діятиме – Bloomberg
Світ
20.09.2025 16:55
ТОР
Трамп надихнув Росію порушити повітряний простір Естонії – Reuters
Світ
20.09.2025 16:47
ТОР
Трамп пригрозив Путіну «великими неприємностями» після порушення російськими МіГ-31 повітряного простору Естонії
Світ
20.09.2025 10:22

Популярне

ТОР
Трамп пригрозив Путіну «великими неприємностями» після порушення російськими МіГ-31 повітряного простору Естонії
20.09.2025 10:22
ТОР
Російські солдати гинуть швидше, ніж українські, Путін мене розчарував – Трамп
18.09.2025 17:58
ТОР
Путін і Герасимов вважають, що переможуть Україну у війні на виснаження – ISW
19.09.2025 09:40

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2025, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг