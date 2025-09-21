Гарантії безпеки для України: Європа готова воювати з Росією у разі нової агресії, – президент Фінляндії

Гарантії безпеки для України: Європа готова воювати з Росією у разі нової агресії, – президент Фінляндії
Гарантії безпеки для України, які розробляє "коаліція охочих", зобов’яжуть європейські країни, що їх підпишуть, вступити у війну з Росією у разі нової агресії проти України.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв’ю The Guardian перед поїздкою на Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку.

Суть гарантій безпеки

«Гарантії безпеки – це стримуючий фактор. Щоб він був правдоподібним, він має бути сильним», – наголосив Стубб. За його словами, ці гарантії набудуть чинності лише після майбутньої угоди між Україною та Росією, але Москва не матиме права вето на їхній формат. На запитання, чи означатимуть гарантії готовність європейських країн до військової взаємодії з Росією, Стубб відповів: «Це і є ідея гарантій безпеки за визначенням».

Водночас у Києві залишається відкритим питання, чи супроводжуватимуться домовленості конкретними зобов’язаннями. Стубб визнав, що для «реальної сили» гарантій необхідна підтримка США, але позиція адміністрації президента Дональда Трампа щодо цього ще неясна.

Фінляндія та США

Стубб підкреслив важливість співпраці з адміністрацією Трампа: «Обов’язок президента Фінляндії – знаходити спільну мову з президентом США, ким би він не був. Взаємодія краща, ніж роз’єднання». Він визнав, що Європа не може повністю покладатися на США, але «американський бекстоп» критично важливий для ефективності гарантій.

Контекст і виклики

Заяви Стубба прозвучали на тлі ескалації: 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі, а 19 вересня три МіГ-31 – Естонії, що спонукало обидві країни активувати статтю 4 НАТО. Президент України Володимир Зеленський закликав до санкцій проти РФ і постачання ППО Patriot. ЄС готується представити 19-й пакет санкцій, а Велика Британія розпочала патрулювання неба Польщі винищувачами Typhoon.

Розмови про гарантії безпеки залишаються гіпотетичними без прогресу в переговорах про припинення війни. Росія, за даними Bloomberg, посилила атаки на українську інфраструктуру після провалу переговорів у Алясці, а Путін вважає, що Трамп не посилить підтримку Києва.

  • 0
  • 21.09.2025 08:14
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

