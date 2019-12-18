Африканские священники против ПЦУ

Африканские священники выразили несогласие с решением Александрийского патриарха признать Православную Церковь Украины.

Африканские священники сожалеют о решении Блаженнейшего Патриарха Александрийского и всей Африки Феодора II признать раскольническую «Православную церковь Украины» и хотят, чтобы оно было пересмотрено. Об этом сказано в открытом письме 29 клириков из Кении, Танзании, Уганды и Замбии, перевод которого публикует российское Pravoslavie.ru.

«Мы, православные африканские священники, с большим удивлением и смущением узнали о решении Патриарха Александрийского Феодора признать так называемую «Православную Церковь в Украине». Это внезапное решение противоположно той позиции, которую ранее занимал наш Патриарх, и оно ставит под угрозу те добрые отношения нашей Церкви с Русской Православной Церковью, которые сложились в последние десятилетия. Кроме того, признание вчерашних украинских раскольников подвергается критике во многих Поместных Церквах и означает разрыв с канонической Украинской Православной Церковью, к которой принадлежит большинство православных украинцев», – сказано в письме.

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