НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Религия
12:16 18 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Африканские священники против ПЦУ

Африканские священники выразили несогласие с решением Александрийского патриарха признать Православную Церковь Украины.

Африканские священники сожалеют о решении Блаженнейшего Патриарха Александрийского и всей Африки Феодора II признать раскольническую «Православную церковь Украины» и хотят, чтобы оно было пересмотрено. Об этом сказано в открытом письме 29 клириков из Кении, Танзании, Уганды и Замбии, перевод которого публикует российское Pravoslavie.ru.

«Мы, православные африканские священники, с большим удивлением и смущением узнали о решении Патриарха Александрийского Феодора признать так называемую «Православную Церковь в Украине». Это внезапное решение противоположно той позиции, которую ранее занимал наш Патриарх, и оно ставит под угрозу те добрые отношения нашей Церкви с Русской Православной Церковью, которые сложились в последние десятилетия. Кроме того, признание вчерашних украинских раскольников подвергается критике во многих Поместных Церквах и означает разрыв с канонической Украинской Православной Церковью, к которой принадлежит большинство православных украинцев», – сказано в письме.

Источник:
Тэги: Признание ПЦУ, Патриарх Александрийский, Африканские священники

Новости по теме

Епифаний: в следующем году три-четыре церкви признают нашу автокефалию

Предстоятель ПЦУ ожидает, что в следующем году автокефалию украинской церкви признает несколько Поместных Православных Церквей.

МИД Украины поблагодарил Вселенского патриарха за помощь в признании ПЦУ

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем и поблагодарил за его усилия в вопросе признания Православной церкви Украины другими поместными церквями.

Патриарх Варфоломей доволен признанием ПЦУ Александрийским патриархатом

Вселенский Патриарх Варфоломей выразил удовлетворение решением Александрийского Патриархата официально признать Православную Церковь Украины.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Зеленский предлагает снизить лимит на владение землей

14:00  Украина

Украинцы будут ездить в РФ только по загранпаспортам

13:23  Украина

В Украине снесли один из последних памятников Ленину

13:22  Украина

В Канаде появилась зубная паста в форме таблеток

13:22  Мир

Опрос: сколько россиян ждут улучшения отношений с Украиной

13:20  Мир

В СБУ озвучили главные угрозы безопасности Украины

12:55  Украина

Какие будут цены на газ при нулевом транзите

12:53  Украина

Правительство ужесточило ответственность за ложное сообщение о минировании

12:52  Украина

Россия требует изменить Закон о статусе Донбасса

12:43  0

Африканские священники против ПЦУ

12:16  Мир

Россиянам-должникам за коммуналку запретили выезжать за границу на Новый год

11:52  Мир

Профессиональная обработка от вредителей с компанией «Герадез»

11:46  Мир

Россию заставили платить Украине за Крым

11:36  Мир

В Евросоюзе рассказали, смогут ли США остановить «газопровод Путина»

11:04  Мир

Под Радой снова протесты против земельной реформы

10:47  Украина

Ученым удалось создать детальное изображение Млечного пути

10:02  Мир

Антоненко-Riffmaster отказывается давать показания по делу Шеремета

09:45  Украина

Новости | Игровые автоматы