В СБУ озвучили главные угрозы безопасности Украины

Информационные и кибернетические угрозы являются главными задачами для Службы безопасности, сообщил глава ведомства Иван Баканов.

Глава Службы безопасности Иван Баканов озвучил ключевые угрозы национальной безопасности страны.

По его утверждению, следующей главной проблемой после войны на Донбассе являются информационные угрозы.

«Фейки заполонили информпространство во всем мире. Понять, где правда, а где неправда очень тяжело. Дестабилизирует ли это? Да, безусловно. Работают ли в этом фейковом поле только внутренние силы? Нет, конечно», – сказал он.

Большой проблемой он также назвал киберугрозы.

«Сегодня мы все пользуемся компьютерами, программным обеспечением. Простой пример – вирус Petya. Без высококлассных специалистов СБУ было бы сложно противодействовать этой угрозе», – отметил Баканов.

Ранее глава СБУ сообщил, что спецслужба начала 69 уголовных дел по линии контрразведки, касающихся разоблачения шпионов, агентов враждебных спецслужб и государственной измены. В частности, по 9 делам о госизмене уже есть решение суда.

Также Баканов заявлял, что почти каждый день центральные станции столичного метро перекрывается из-за сообщения о заминировании, поэтому он выступает за продажу сим-карт по паспорту.

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