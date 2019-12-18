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Главная » Украина » Общество
13:23 18 Декабря 2019 Просмотров 100   КомментариевКомментарии

Украинцы будут ездить в РФ только по загранпаспортам

С 1 марта следующего года украинцы не смогут ездить в России по внутрениим паспортам.

Правительство Украины на заседании в среду, 18 декабря, приняло решение ужесточить пересечение границы с Россией. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук.

Согласно решению, с 1 марта 2020 года украинцы будут обязаны использовать только загранпаспорт при въезде в РФ. Данная норма будет действовать в отношении граждан Украины, которые выезжают из Украины на территорию РФ.

«Сокращается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина – для проверки данных сведения загранпаспортов считываются специальными приборами», – отметил Гончарук.

При этом при въезде граждан Украины с территории России пограничная служба будет беспрепятственно пропускать украинцев по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

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Тэги: Россия, паспорт, рф, загранпаспорт

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