Украинцы будут ездить в РФ только по загранпаспортам
С 1 марта следующего года украинцы не смогут ездить в России по внутрениим паспортам.
Правительство Украины на заседании в среду, 18 декабря, приняло решение ужесточить пересечение границы с Россией. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук.
Согласно решению, с 1 марта 2020 года украинцы будут обязаны использовать только загранпаспорт при въезде в РФ. Данная норма будет действовать в отношении граждан Украины, которые выезжают из Украины на территорию РФ.
«Сокращается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина – для проверки данных сведения загранпаспортов считываются специальными приборами», – отметил Гончарук.
При этом при въезде граждан Украины с территории России пограничная служба будет беспрепятственно пропускать украинцев по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
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