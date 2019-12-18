Netflix открыл вакансию ведьмака для защиты от демонов

Стриминговый сервис Netflix ищет человека со своим конем, мечом, броней и снаряжением для охоты.

Позиция называется «помощник ведьмака», и кандидат дожен будет защищать зрителей от монстров, пишет The Gamer.

«Столкновение серебряного меча с магическими существами воодушевляет вас? Если так, посмотрите на вакансию от Netflix», – говорится в описании вакансии.

Служба потокового видео ищет человека, который должен будет защищать 158 миллионов подписчиков от монстров, опасных зверей, демонов, преступников и прочих опасных элементов. Определять кого и как уничтожать необходимо будет самостоятельно.

Оборудование будущему ведьмаку Netflix не предоставляет, поэтому он должен иметь свой транспорт (конь), оружие, защиту и другое снаряжение. Медстраховка доступна в том случае, если кандидат знает правильное заклинание.

Уровень образования кандидата на эту должность – диплом аккредитованной школы Ведьмаков. Также рассматривают соискателей, у которых вместо диплома есть сопоставимый жизненный опыт.

Объявление о вакансии ведьмака Netflix создал для продвижения своего нового сериала, основаном на одноименном фэнтези польского писателя Анджея Сапковского. Сюжет расскажет о ведьмаке Геральте, который натренирован убивать чудовищ. Он должен найти принцессу Цириллу и уберечь ее от врагов. Ранее Netflix раскрыл названия эпизодов сериала.

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