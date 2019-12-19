В бразильской комедии Иисуса Христа изобразили гомосексуалистом
3 декабря на Netflix вышла комедия «Первое искушение Христа», в которой Иисус знакомит семью с предполагаемым бойфрендом.
Создатели шоу родом из Бразилии. Христианскую общественность возмутил этот сюжет — его посчитали богохульным — теперь зрители собирают подписи и требуют у Netflix закрыть проект сообщает Христианский Мегапортал.
Как сообщает Christian Post сатирический фильм «Первое искушение Христа» был создан бразильской комедийной группой Porta Do Fundos, которая уже не в первый раз высмеивает христианство. В 2019 году Porta Do Fundos получила премию Эмми за картину «Последнее похмелье», изображающую тайную вечерю и оскорбляющую Христа. Картина также была представлена на Netflix.
Эдуардо Болсонаро, сын консервативного президента Бразилии Жаира Болсонаро, осудил эту картину в социальных сетях. «Мы поддерживаем свободу выражения мнений, но стоит ли нападать на веру 86 % населения Бразилии?» – написал он.
Бразильский римско-католический епископ Энрике Соареш да Коста написал в Facebook, что это «кощунственно, вульгарно и неуважительно».
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