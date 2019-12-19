В Украине демонтировали последний памятник Калинину

Последний в Украине памятник большевику Михаилу Калинину демонтировали в селе Широкое Софиевского района Днепропетровской области.

Как сообщил руководитель общественной организации «Свитанок» Вадим Поздняков, это сделали местные коммунальщики в ответ на многочисленные обращения активистов.

«Местная власть обещала сделать это до 1 сентября, но из-за бюрократических проволочек процесс затянулся более чем три месяца», – сказал Вадим Поздняков.

Активисты обещали сами демонтировать памятник Калинину в Днепропетровской области в следующем году, если это не сделает местная власть.

Михаил Калинин – российский революционер, советский государственный и партийный деятель. С 1919 года и до своей смерти в 1946-м Калинин занимал высокие должности (в органах государственной власти РСФСР, а затем и в СССР.

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