Американский сенатор призвал наказать Россию за нарушение религиозных свобод в Крыму и на Донбассе
Документ с таким требованием опубликован на сайте комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Республиканец Роджер Уикер внес законопроект на рассмотрение в Сенат США.
«Нарушения свободы вероисповедания в регионах включали похищения, тюремные заключения, пытки, принудительное психиатрическое лечение, (…) отказ в регистрации», — подчеркивается в документе.
Уикер утверждает, что на Донбассе и в Крыму подвергаются гонениям мусульмане из числа крымских татар, Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), украинская греко-католическая церковь, «Свидетели Иеговы» и протестанты.
В тексте документа отмечается, что в прошлом году Госдепартамент США уже обвинял Россию в «серьезных нарушениях религиозных свобод». По мнению Уикера, теперь американскому правительству следует наказать виновных: в частности, российские власти должны «понести ответственность за давление на общины».
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