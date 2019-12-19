Американский сенатор призвал наказать Россию за нарушение религиозных свобод в Крыму и на Донбассе

Документ с таким требованием опубликован на сайте комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Республиканец Роджер Уикер внес законопроект на рассмотрение в Сенат США.

«Нарушения свободы вероисповедания в регионах включали похищения, тюремные заключения, пытки, принудительное психиатрическое лечение, (…) отказ в регистрации», — подчеркивается в документе.

Уикер утверждает, что на Донбассе и в Крыму подвергаются гонениям мусульмане из числа крымских татар, Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), украинская греко-католическая церковь, «Свидетели Иеговы» и протестанты.

В тексте документа отмечается, что в прошлом году Госдепартамент США уже обвинял Россию в «серьезных нарушениях религиозных свобод». По мнению Уикера, теперь американскому правительству следует наказать виновных: в частности, российские власти должны «понести ответственность за давление на общины».

Тэги: Россия, Сенат США, религиозная свобода