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Главная » Мир » Политика
08:31 19 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Комитет Сената США одобрил законопроект о защите от агрессии Кремля

Комитет Сената США по международным отношениям одобрил законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля».

В нем содержатся дополнительные санкции против России, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по связям с общественностью и прессой старшего демократа комитета Хуана Пэхона.

Теперь документ должен одобрить весь Сенат, но сроки голосования пока не определены.

Один из авторов инициативы — сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм, впервые представляя документ в августе 2018 года, назвал его «адскими санкциями». Он использовал такую формулировку в связи с жесткими положениями, в том числе запретом операций с российским госдолгом.

Источник:
Тэги: Россия, санкции, Сенат США

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