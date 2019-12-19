Комитет Сената США одобрил законопроект о защите от агрессии Кремля
Комитет Сената США по международным отношениям одобрил законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля».
В нем содержатся дополнительные санкции против России, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по связям с общественностью и прессой старшего демократа комитета Хуана Пэхона.
Теперь документ должен одобрить весь Сенат, но сроки голосования пока не определены.
Один из авторов инициативы — сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм, впервые представляя документ в августе 2018 года, назвал его «адскими санкциями». Он использовал такую формулировку в связи с жесткими положениями, в том числе запретом операций с российским госдолгом.
Новости по теме
Сенат Соединенных Штатов Америки обсудит законопроект о санкциях против России на следующем заседании по вопросам бизнеса 18 декабря.
Они призвали к новым санкциям в отношении России из-за преследования оппозиционеров и нарушения прав человека.
Законопроектом предусмотрены ограничительные меры в банковском секторе, сферах энергетики и оборонной промышленности.