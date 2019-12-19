На российском ТВ нашли русофобию в мультфильме про Супермена

Ведущие телеканала «Россия 24» рассказали о «русофобской истерике», которая началась в связи со скорым выходом мультфильма «Супермен: Красный сын».

Пятиминутный сюжет, посвященный запланированной на начало 2020 года премьере мультфильма, появился в эфире федерального канала 17 декабря.

«История посвящена одному из самых популярных персонажей — Супермену. Вот только судя по первым кадрам трейлера, вместо латинской S на груди у него серп и молот, а шею прикрывает форменный воротник, срисованный с русской шинели. Действует он в Советском Союзе во времена холодной войны, так что все происходящее щедро сдобрено развесистой клюквой», — подчеркнул ведущий «России 24» Алексей Казаков.

Он отметил, что красный Супермен оказывается борцом за социализм, мировой интернационал и Сталина, в мультфильме падают угрожающие США советские спутники. «А еще Бэтмен в роли агента КГБ. Соответственно, он рассекает в шапке-ушанке. Такая себе альтернативная реальность», — оценил сюжет Казаков, передав слово коллеге Анастасии Ивановой, которая констатировала «русофобскую истерику», начавшуюся в преддверии выхода мультфильма.

Его действие разворачивается в альтернативной реальности, где Супермен из СССР борется с американским злодеем и в итоге спасает мир. Однако опрошенные журналистами госканала эксперты сочли мультфильм русофобским и эксплуатирующим образ плохого русского.

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