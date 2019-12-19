Мартовское тепло сбило с толку котов
В Украине в ближайшее время станет немного холоднее, но через сутки тепло вернется
Источник: синоптик Наталья Диденко
Прямая речь: «Николай пришел в Украину с чириканием птиц и мяуканьем кошек, несколько дезориентированых мартовским теплом»
Детали: 20-го декабря, в Украине ожидается небольшое (и временное) похолодание.
В течение дня ожидается 2-7 градусов тепла, на юге и западе будет теплее, 5-10 градусов выше нуля
Снова в Украине повсеместно будет преобладать сухая погода – антициклон.
В западных областях в пятницу возможен сильный юго-восточный ветер.
В Киеве 20 декабря также похолодает, днем до +5 градусов. Осадков в столице не предвидится.
21-22 декабря в Украине снова начнет теплеть, а 23-24 декабря пройдут дожди.
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