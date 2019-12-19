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Главная » Украина » Общество
17:44 19 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Мартовское тепло сбило с толку котов

В Украине в ближайшее время станет немного холоднее, но через сутки тепло вернется

Источник: синоптик Наталья Диденко

Прямая речь: «Николай пришел в Украину с чириканием птиц и мяуканьем кошек, несколько дезориентированых мартовским теплом»

Детали: 20-го декабря, в Украине ожидается небольшое (и временное) похолодание.

В течение дня ожидается 2-7 градусов тепла, на юге и западе будет теплее,  5-10 градусов выше нуля

Снова в Украине повсеместно будет преобладать сухая погода – антициклон.

В западных областях в пятницу возможен сильный юго-восточный ветер.

В Киеве 20 декабря также похолодает, днем до +5 градусов. Осадков в столице не предвидится.

21-22 декабря в Украине снова начнет теплеть, а 23-24 декабря пройдут дожди.

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