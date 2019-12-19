Гончарук рассказал, куда делись деньги из бюджета

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал не распостранять фейки о ситуации, которая сложилась с финансированием госрасходов из-за нехватки средств в конце года.

Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном в четверг, 19 декабря.

«Сейчас в СМИ в очередной раз распространяются фейки о том, что якобы у государства нет средств, у нас какой-то дефолт, проблемы с бюджетом. Это фейк. Не верьте этим ложным сообщением, ситуация абсолютно под контролем. У государства есть деньги для того, чтобы выплатить пенсии, зарплаты, субсидии, соцвыплаты и другие защищенные статьи. Проблем по этим платежам нет», – заверил он.

«До конца года осталось 8 финансовых рабочих дней. Это означает, что государство заканчивает бюджетный год. В этот период ежегодно государственный аппарат пытается перераспределить те средства, которые были сэкономлены в течение года, на какие-то мелочи: кто-то хочет использовать средства на канцелярские товары, закупить бумаги на весь следующий год или просто украсть», – добавил Гончарук.

В правительстве, по его словам, решили с этим явлением бороться, потому ввели ограничения на распределение средств.

«До конца финансового года, то есть до 27 декабря, Госказначейство ежедневно вручную будет просматривать все выплаты, которые планируются. Это позволит максимально эффективно потратить деньги украинских налогоплательщиков», – добавил он.

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