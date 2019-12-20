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Главная » Украина » Общество
12:44 20 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кабмин объявил войну игровым залам в Украине

Кабинет министров Украины исключил возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

«Министры проголосовали за отмену соответствующих положений относительно распространителей лотерей в лицензионных условиях», – уточнил он.

Отныне заведения с игральными автоматами не смогут легально работать под видом государственных лотерей и использовать договора передоручения на распространение мгновенных лотерей.

«Дал поручение Национальной полиции Украины сегодня же начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса. А Государственной фискальной службе организовать проверки лицензий всех так называемых государственных лотерей», – подытожил премьер-министр.

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Тэги: Кабмин, игровые залы

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