Администрация Трампа выступила против новых санкций в отношении России

Чиновник Госдепа США направил председателю Сената 22-страничное письмо, в котором содержался широкий аргумент против нового законопроекта о санкциях

Об этом узнали The Daily Beast.

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что он жестче относится к России, чем его предшественник. В то же время его подчиненные решительно выступили против законопроекта о введении новых санкций против Москвы.

Законопроект о санкциях в начале года представил сенатор Линдси Грэм. Он предназначен для наказания российских чиновников и компаний за агрессию Москвы против Украины, а также за вмешательство в выборы в США в 2016 году, действия РФ в Сирии и нападения на оппозиционеров.

Администрация Трампа выступает «решительно против» законопроекта, если к нему не внесут ряд изменений.

Также в письме идется о том, что проект Грэма может «нанести ущерб европейским союзникам Америки» и «нарушить трансатлантическое единство относительно действующих американских санкций против России».

По их мнению, законопроект грозит мировым энергетическим, товарным, финансовым и другим рынкам, поскольку направлен «почти на весь спектр внешней коммерческой деятельности с Россией». Что может отразиться и на американских банках, которые работают в России, а также нанести вред активам менеджеров из США.

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