В Германии запретили Uber
Во Франкфурте суд запретил деятельность сервиса онлайн-заказа такси Uber. Мобильное приложение не имеет лицензии на перевозку в стране.
Иск против Uber подала служба такси Taxi Deutschland, сообщает пресс-служба суда.
Представитель компании Taxi Deutschland уверяет, что Uber не имеет разрешения на перевозку пассажиров в Германии, однако устанавливает тарифы и собирает стоимость проезда.
Заметим, что Uber работает в Берлине, Франкфурте, Мюнхене и других городах Германии. Сервис сотрудничает с компаниями, которые занимаются прокатом автомобилей, и их лицензированными водителями.
Однако суд выявил у бизнес-модели различные антиконкурентные нарушения.
С точки зрения пассажира Uber сам предоставляет услугу и поэтому является предпринимателем в смысле закона о пассажирских перевозках,
– считает судья.
Что означает решение суда
Постановление суда вступает в силу немедленно. Оно является очень проблематичным для компании. В Uber заявили, что будут искать способ «обеспечить продолжение предоставления услуг в Германии».
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