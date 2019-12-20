Выпускники российской снайперской школы сдавали экзамены на Донбассе
Вблизи Марьинки снайпер попал в мирного жителя. Пенсионер погиб 18 декабря у своего дома. Разведка утверждает, что на Донбасс прибыли «выпускники российской снайперской школы», чтобы сдать «экзамены».
В течение последних нескольких дней вблизи Марьинки царит неспокойная ситуация. В пресс-штабе ООС сообщили, что оккупанты ведут огонь по позициям украинских военных из гранатометов и стрелкового оружия.
Российский снайпер убил мирного жителя на одной из крайних улиц Марьинки. Большинство домов в этом районе разрушены. Военные медики пытались вернуть мужчину к жизни, но это было бесполезно. Через несколько минут мужчина скончался на месте возле собственного двора.
Важно! По данным армейской разведки, активизация вражеских снайперов здесь не случайна. Недавно в Донецкую область из России заехали выпускники снайперской школы. И сейчас вблизи Марьинки они сдают свои экзамены и оттачивают стрелковые навыки.
Что известно об убитом
По словам соседки погибшего госпожи Веры, мужчину звали Михаил, ему было 57 лет. Пенсионер как и всегда сидел на скамейке возле своего двора, когда в спину попал вражеский снайпер. Пуля застряла в животе.
Думаю, что Михаил в поисках помощи прошел где-то метров десять после ранения, там осталась его обувь,– рассказала соседка.
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