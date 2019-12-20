88% россиян поддерживают небольшую войну ради новых территорий

Большинство россиян выразили готовность идти на войну на территории СНГ, особенно если есть возможность присоединения новых территорий.

Такие результаты показал общенациональный опрос в социальных сетях, процитированный пабликом «СМИ_ли».

Респонденты из «Одноклассников» и «Вконтакте» высказали желание воевать в пределах СНГ, но не очень понимают, что такое настоящая современная война.По сути, ответы на вопрос «готовы ли Вы принять участие в неядерном вооруженном конфликте на территории СНГ в случае участия в нем Российской Федерации» показали тенденции в соверменном обществе.

Из 129 350 опрошенных 7% заявили, что примут участие как добровольцы в развившемся конфликте. 62% обозначали готовность принять участие в случае всеобщей мобилизации, 19% пойдут на войну добровольно в случае присоединения территорий. При этом 5% намерены отказываться воевать и уклоняться, а 13% собираются смотреть по ситуации.

На вопрос «представляете ли Вы особенности ведения современной войны» 53% заявили, что представляют службу в армии на практике, 26% имеют представление об этом о фильмам, книгам и иным материалам. Тем не менее 21% вообще не представляет себе «как это бывает в реальности».

Напомним, несколько лет назад в результате общенационального опроса, проведенного ВЦИОМ, социологи выяснили, что более 65% готовы поддержать решение своих близкий пойти на войну в случае необходимости.

Тогда 65 % респондентов сообщили, что не против отправить мужей, сыновей и отцов на война, а 49% из них поддержат решение мужчин оказаться прямо на линии фронта. Эксперты тогда пришли к выводу, что «русские исподволь готовятся к неизбежной оборонительной войне».

Собственно, тогда же 56% заявили, что готовы помочь воевать своему государству финансово, а 39% готовы отдавать на военные нужды четверть своей зарплаты. Звучал итоговый вывод, что «в целом уровень патриотизма в стране остается высоким: патриотические чувства разделяют 80% россиян».

Стоит добавить, что за последние годы уверенность россиян в боеспособности отечественной армии также заметно окрепла- более 70% респондентов считают российскую армию непобедимой.

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