НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Общество
18:14 20 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

88% россиян поддерживают небольшую войну ради новых территорий

Большинство россиян выразили готовность идти на войну на территории СНГ, особенно если есть возможность присоединения новых территорий.

Такие результаты показал общенациональный опрос в социальных сетях, процитированный пабликом «СМИ_ли».

Респонденты из «Одноклассников» и «Вконтакте» высказали желание воевать в пределах СНГ, но не очень понимают, что такое настоящая современная война.По сути, ответы на вопрос «готовы ли Вы принять участие в неядерном вооруженном конфликте на территории СНГ в случае участия в нем Российской Федерации» показали тенденции в соверменном обществе.

Из 129 350 опрошенных 7%  заявили, что примут участие как добровольцы в развившемся конфликте. 62% обозначали готовность принять участие в случае всеобщей мобилизации, 19% пойдут на войну добровольно в случае присоединения территорий. При этом 5% намерены отказываться воевать и уклоняться, а 13%  собираются смотреть по ситуации.

На вопрос «представляете ли Вы особенности ведения современной войны» 53%  заявили, что представляют службу в армии на практике, 26% имеют представление об этом о фильмам, книгам и иным материалам. Тем не менее 21%  вообще не представляет себе «как это бывает в реальности».

Напомним, несколько лет назад в результате общенационального опроса, проведенного ВЦИОМ, социологи выяснили, что  более 65% готовы поддержать решение своих близкий пойти на войну в случае необходимости.

Тогда 65 % респондентов сообщили, что не против отправить мужей, сыновей и отцов на война, а 49% из них поддержат решение мужчин оказаться прямо на линии фронта. Эксперты тогда пришли к выводу, что  «русские исподволь готовятся к неизбежной оборонительной войне».

Собственно, тогда же 56% заявили, что готовы помочь воевать своему государству финансово, а 39% готовы отдавать на военные нужды четверть своей зарплаты. Звучал итоговый вывод, что  «в целом уровень патриотизма в стране остается высоким: патриотические чувства разделяют 80% россиян».

Стоит добавить, что за последние годы уверенность россиян в боеспособности отечественной армии также заметно окрепла- более  70% респондентов считают российскую армию непобедимой.

Источник:
Тэги: Россия, война

Новости по теме

Глава российского Генштаба оценил вероятность большой войны

Валерий Герасимов считает, что предпосылки начала такого конфликта до 2050 года отсутствуют. Но текущая обстановка в мире нестабильна.

В России назвали «настоящую причину» чеченской войны

Об этом рассказал заместитель председателя правления Общественной комиссии по сохранению наследия академика Сахарова Анатолий Шабад.

Генштаб назвал условия завершения боев на Донбассе

Боевые действия завершатся в том случае, если Украина вернет под контроль часть территорий Донбасса и государственную границу с РФ.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы