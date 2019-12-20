НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Общество
12:35 20 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

За 5 лет в Украине осудили 10 тысяч военных

Из общего числа осужденных и приговоренных к заключению лишь 359 человек являются участниками боевых действий.

На протяжении 5 лет в Украине было осуждено почти 10 тысяч военнослужащих, среди которых участники АТО/ООС на Донбассе, сообщил главный военный прокурор Виктор Чумак.

В целом на протяжении 5 лет судебные приговоры были объявлены около 9,7 тыс. военным. Почти 2 тысячи военных были осуждены к лишению свободы, в частности, 359 участников войны на Донбассе.

«За прошедшие 5 лет было осуждено около 9,7 тыс. военнослужащих. К реальному лишению свободы осуждены около 1,7 тыс. человек, из которых лишь 359 являются участниками АТО (ООС)», – рассказал Чумак.

Источник:
Тэги: тюрьма, Донбасс, военные, осужденные, АТО, ООС

Новости по теме

Зеленский наградил военных орденами и медалями

Награды присвоены «за личное мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий, образцовое выполнение воинского долга».

Бойцы АТО/ООС получили 200 миллионов дополнительных премий

Деньги выплачивали за уничтоженную технику противника, непосредственное участие в боевых действиях и за успешное выполнение боевого задания.

Восемь украинских военных ошибочно отклонились от маршрута и попали в плен

Военные на грузовике отклонились от маршрута и попали на оккупированные территории, где их и задержали.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы