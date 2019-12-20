За 5 лет в Украине осудили 10 тысяч военных
Из общего числа осужденных и приговоренных к заключению лишь 359 человек являются участниками боевых действий.
На протяжении 5 лет в Украине было осуждено почти 10 тысяч военнослужащих, среди которых участники АТО/ООС на Донбассе, сообщил главный военный прокурор Виктор Чумак.
В целом на протяжении 5 лет судебные приговоры были объявлены около 9,7 тыс. военным. Почти 2 тысячи военных были осуждены к лишению свободы, в частности, 359 участников войны на Донбассе.
«За прошедшие 5 лет было осуждено около 9,7 тыс. военнослужащих. К реальному лишению свободы осуждены около 1,7 тыс. человек, из которых лишь 359 являются участниками АТО (ООС)», – рассказал Чумак.
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Награды присвоены «за личное мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий, образцовое выполнение воинского долга».
Деньги выплачивали за уничтоженную технику противника, непосредственное участие в боевых действиях и за успешное выполнение боевого задания.
Военные на грузовике отклонились от маршрута и попали на оккупированные территории, где их и задержали.