За 5 лет в Украине осудили 10 тысяч военных

Из общего числа осужденных и приговоренных к заключению лишь 359 человек являются участниками боевых действий.

На протяжении 5 лет в Украине было осуждено почти 10 тысяч военнослужащих, среди которых участники АТО/ООС на Донбассе, сообщил главный военный прокурор Виктор Чумак.

В целом на протяжении 5 лет судебные приговоры были объявлены около 9,7 тыс. военным. Почти 2 тысячи военных были осуждены к лишению свободы, в частности, 359 участников войны на Донбассе.

«За прошедшие 5 лет было осуждено около 9,7 тыс. военнослужащих. К реальному лишению свободы осуждены около 1,7 тыс. человек, из которых лишь 359 являются участниками АТО (ООС)», – рассказал Чумак.

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