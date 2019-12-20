В Украине вновь будут выплачивать больничные
Кабмин увеличил расходы на финансирование больничных, пособий по беременности и родам и пособий на погребение.
Кабмин увеличил бюджет Фонда социального страхования на 2019 год на 1 миллиард гривен. Об этом сообщается на сайте правительства.
Расходы увеличили в части материального обеспечения (финансирование больничных, пособий по беременности и родам и пособий на погребение), общая сумма расходов составила 15,361 млрд грн.
В фонде отметили, что изменения связаны с фактическим перевыполнением статьи доходов бюджета, в частности за счет более прогнозируемой уплаты ЕСВ страхователями (работодателями), а также перераспределения средств.
Общие доходы ФССУ с учетом остатка средств на начало года составляют 25,665 млрд грн.
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