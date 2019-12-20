Переговоры по обмену военнопленными отложили на следующую неделю
Переговоры по видеоконференции об обмене пленными планировались на сегодня, но переносятся на следующую неделю.
Контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе проведет видеоконференцию по обсуждению вопроса об обмене пленными 23 декабря. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.
«В продолжение работы по освобождению лиц, удерживаемых в ОРДЛО, видеоконференция Трехсторонней контактной группы назначена на понедельник, 23 декабря 2019г», – написала она в Facebook.
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