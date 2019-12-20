ГБР и СБУ обыскивают спортклуб Порошенко

Обыски проходят, в частности, по делу о купле-продаже завода Кузница на Рыбальском.

Госбюро расследований и СБУ раз проводят обыски в спортклубе 5 элемент, совладельцем которого является пятый президент Петр Порошенко. Информацию об этом LIGA.net подтвердила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Спикер ГБР заявила, что обыски проходят в рамках досудебного расследования в производстве по сделке купли-продажи завода Кузница на Рыбальском, а также по делу о возможном исчезновения носителей с секретной информацией из ситуационной комнаты Администрации президента.

В июле детективы НАБУ под процессуальным руководством САП проводили обыски в помещениях компании Богдан Моторс, в том числе в спортивном клубе 5 элемент. В бюро пояснили, что обыск проводится в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны и Генштаба ВСУ в 2015-2018 годах.

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