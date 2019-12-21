Украина спасла российский «Газпром» от банкротства

То, что в ходе переговоров в Берлине Украина, Россия и ЕС подписали протокольное соглашение о газовом транзитном контракте, спасло «Газпром» от банкротства.

Одним итогом переговоров в Берлине стало условное вмешательство Брюсселя и Киева в клановые разборки в РФ.

Так, существовал вполне трагичный сценарий для компании «Газпром» в случае блокирования Украиной транзитного соглашения. Если бы этого не произошло российского газового гиганта ждало бы банкротство и дробление. Финансовые показатели российской монополии могли рухнуть из-за исков стран Южной и Восточной Европы в связи с прекращением поставок газа.

Выиграть от такого удара по монополии должны были три других ведущих российских производителя природного газа – «Роснефть», «Новатэк» и «Лукойл». Они пока еще не имеют права самостоятельного трубопроводного экспорта и передают все свои ресурсы предприятия «Газпромэкспорт» и полусотне его офшорных компаний в Европе.

С такой точки зрения, транзитный и прочие кризисы РФ с Украиной являются для этих компаний, особенно для «Роснефти», супервыгодной и окупаемой затеей. Но в Киеве и Брюсселе добивать «Газпром» не решились. И, следовательно, решили помочь отдельным группам в Кремле в противодействии другим московским кланам.

Тэги: Россия, Газпром, банкротство, транзит газа