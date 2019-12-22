Губернатор Днепропетровской области был готов сняться в рекламе нижнего белья
Журналисты обнаружили его профиль на сайте «Киномодель». В досье говорится, что Бондаренко увлекается танцами и спортом, а вот пением – нет.
Как оказалось, нынешний губернатор Днепропетровской области Александр Бондаренко семь лет назад был участником российского шоу «Давай поженимся». Ему было 26 лет. В передаче его представили проектным менеджером в департаменте продаж зарубежной компании, кандидатом в мастера спорта по плаванию, увлекающимся теннисом и волейболом.
А недавно журналисты обнаружили его профиль на сайте «Киномодель». В досье говорится, что Бондаренко увлекается танцами и спортом, а вот пением – нет. Отдельной строчкой указана готовность сняться в рекламе нижнего белья.
Напомним, Кабмин поддержал указ президента о назначении губернатором Днепропетровской области Александра Бондаренко 13 сентября.
Новости по теме
Полицейские установили, что к преступлению причастен ранее судимый 33-летний местный житель.
Соучредитель и гендиректор социальной сети Twitter Джек Дорси сообщил, что компания больше не будет публиковать политическую рекламу.
Российский интернет-магазин «Фабрика Маек» начал рекламу белья Верного казачества — пророссийской организации, созданной в 2004 году в Украине и имеющей свои отделения в России.