НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Общество
15:01 22 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Губернатор Днепропетровской области был готов сняться в рекламе нижнего белья

Журналисты обнаружили его профиль на сайте «Киномодель». В досье говорится, что Бондаренко увлекается танцами и спортом, а вот пением – нет.

Как оказалось, нынешний губернатор Днепропетровской области Александр Бондаренко семь лет назад был участником российского шоу «Давай поженимся». Ему было 26 лет. В передаче его представили проектным менеджером в департаменте продаж зарубежной компании, кандидатом в мастера спорта по плаванию, увлекающимся теннисом и волейболом.

А недавно журналисты обнаружили его профиль на сайте «Киномодель». В досье говорится, что Бондаренко увлекается танцами и спортом, а вот пением – нет. Отдельной строчкой указана готовность сняться в рекламе нижнего белья.

Напомним, Кабмин поддержал указ президента о назначении губернатором Днепропетровской области Александра Бондаренко 13 сентября.

Источник:
Тэги: реклама, губернатор, Днепропетровская область, нижнее белье

Новости по теме

В Днепропетровская области сожгли авто полицейского

Полицейские установили, что к преступлению причастен ранее судимый 33-летний местный житель.

Twitter отказывается от политической рекламы

Соучредитель и гендиректор социальной сети Twitter Джек Дорси сообщил, что компания больше не будет публиковать политическую рекламу.

В России начали рекламировать нижнее белье с символикой православной организации

Российский интернет-магазин «Фабрика Маек» начал рекламу белья Верного казачества — пророссийской организации, созданной в 2004 году в Украине и имеющей свои отделения в России.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы