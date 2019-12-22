Губернатор Днепропетровской области был готов сняться в рекламе нижнего белья

Журналисты обнаружили его профиль на сайте «Киномодель». В досье говорится, что Бондаренко увлекается танцами и спортом, а вот пением – нет.

Как оказалось, нынешний губернатор Днепропетровской области Александр Бондаренко семь лет назад был участником российского шоу «Давай поженимся». Ему было 26 лет. В передаче его представили проектным менеджером в департаменте продаж зарубежной компании, кандидатом в мастера спорта по плаванию, увлекающимся теннисом и волейболом.

А недавно журналисты обнаружили его профиль на сайте «Киномодель». В досье говорится, что Бондаренко увлекается танцами и спортом, а вот пением – нет. Отдельной строчкой указана готовность сняться в рекламе нижнего белья.

Напомним, Кабмин поддержал указ президента о назначении губернатором Днепропетровской области Александра Бондаренко 13 сентября.

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