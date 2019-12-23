Капитан «Шахтера» отказался продлевать контракт и решил вернуться на родину
Тайсон заявил, что не собирается продлевать действующий контракт с «горняками». По словам футболиста, он намерен вернуться в Бразилию.
«По контракту мне осталось отработать год в Украине. Новое соглашение? Я не буду продлевать контракт с «Шахтером», – сказал Тайсон.
«Единственная команда в Бразилии, куда я хочу перейти – это «Интернасьонал». Не знаю, что в клубе думают о моем переходе. Если президент «Интернасьонала» будет готов, я с радостью подпишу предварительный контракт», – добавил футболист.
Отметим, что в летнее трансферное окно интерес к бразильцу проявлял «Милан».
Между «россонери» и «Шахтером» даже велись переговоры, но предложение итальянского клуба не устроило «горняков» и они отказались продавать своего лидера.
Кроме того, сам Тайсон попросил «Шахтер» отпустить его в «Рому», но также получил от своего клуба отказ.
Отметим, что действующее соглашение бразильца с донецким клубом действует до конца июня 2021 года.
В нынешнем сезоне Тайсон сыграл 18 матчей за «горняков», в которых забил 7 мячей и отдал одну результативную передачу.
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