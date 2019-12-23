НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Спорт
07:53 23 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Капитан «Шахтера» отказался продлевать контракт и решил вернуться на родину

Тайсон заявил, что не собирается продлевать действующий контракт с «горняками». По словам футболиста, он намерен вернуться в Бразилию.

«По контракту мне осталось отработать год в Украине. Новое соглашение? Я не буду продлевать контракт с «Шахтером», – сказал Тайсон.

«Единственная команда в Бразилии, куда я хочу перейти – это «Интернасьонал». Не знаю, что в клубе думают о моем переходе. Если президент «Интернасьонала» будет готов, я с радостью подпишу предварительный контракт», – добавил футболист.

Отметим, что в летнее трансферное окно интерес к бразильцу проявлял «Милан».

Между «россонери» и «Шахтером» даже велись переговоры, но предложение итальянского клуба не устроило «горняков» и они отказались продавать своего лидера.

Кроме того, сам Тайсон попросил «Шахтер» отпустить его в «Рому», но также получил от своего клуба отказ.

Отметим, что действующее соглашение бразильца с донецким клубом действует до конца июня 2021 года.

В нынешнем сезоне Тайсон сыграл 18 матчей за «горняков», в которых забил 7 мячей и отдал одну результативную передачу.

Источник:
Тэги: футбол, ФК Шахтер Донецк, футболист Тайсон

Новости по теме

«Шахтер» сыграет с «Бенфикой» в плей-офф Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Донецкому «Шахтеру» в первой стадии плей-офф досталась в соперники «Бенфика».

«Шахтер» проиграл важнейший матч сезона

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» принимал «Аталанту». Донецкий клуб потерпели поражение 0:3 и завершили свои выступления в турнире.

«Шахтер» наказан за объявления на русском языке во время матча с «Динамо»

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) принял решение наказать «Шахтер» штрафом в размере 20 тыс. гривен.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы