НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Религия
08:01 23 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В соборе Парижской Богоматери отменили рождественскую мессу впервые за 200 лет

В здании продолжаются восстановительные работы после мощного пожара, разрушившего крышу и шпиль собора. Причина пожара в соборе до сих пор не установлена.

Главное рождественское богослужение в ночь на 25 декабря пройдет в церкви Сен-Жермен-л’Осеруа. Это средневековый храм на Луврской площади, который во времена монархии служил приходом для королевской семьи.

Напомним, 15 апреля в результате пожара у собора Парижской Богоматери обрушились шпиль и часть кровли. После этого французские власти объявили о сборе средств для восстановления собора.

В октябре министр культуры Франции заявил, что на восстановительные работы выделен миллиард евро, часть этой суммы – пожертвования частных лиц и компаний.

Источник:
Тэги: Рождество, месса, собор Парижской Богоматери

Новости по теме

В США отпраздновали «День уродливого рождественского свитера»

На Рождество в США принято носить особенную категорию зимней одежды – «Уродские рождественские свитеры». Этот тренд родился в 1980 годах.

В Уэльсе пьяницы угрожают проведению рождественской мессы

Традиционная месса в Уэльсе в рождественскую ночь может оказаться под угрозой. Несколько церковных приходов обеспокоены проблемой срыва мероприятий из-за посетителей пабов.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы