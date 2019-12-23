В соборе Парижской Богоматери отменили рождественскую мессу впервые за 200 лет

В здании продолжаются восстановительные работы после мощного пожара, разрушившего крышу и шпиль собора. Причина пожара в соборе до сих пор не установлена.

Главное рождественское богослужение в ночь на 25 декабря пройдет в церкви Сен-Жермен-л’Осеруа. Это средневековый храм на Луврской площади, который во времена монархии служил приходом для королевской семьи.

Напомним, 15 апреля в результате пожара у собора Парижской Богоматери обрушились шпиль и часть кровли. После этого французские власти объявили о сборе средств для восстановления собора.

В октябре министр культуры Франции заявил, что на восстановительные работы выделен миллиард евро, часть этой суммы – пожертвования частных лиц и компаний.

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