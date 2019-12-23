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Главная » Украина » Общество
08:04 23 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В МИД Украины опровергли слухи об отмене безвиза с ЕС для украинцев

Об этом сказал госсекретарь МИД Андрей Заяц. За 11 месяцев 2019 удалось заключить 9 договоров о безвизовом режиме с различными государствами.

«Мониторинг осуществляется постоянно соответствующими рабочими группами. И последний отчет, который есть в нашем распоряжении – положительный. Есть определенные рекомендации для украинской стороны, касающиеся не МИД, а других органов государственной власти. Мы о них знаем и работаем над решением. Поэтому я хотел бы предостеречь от панических настроений, которые время от времени всплывают из недр интернета о том, что «все пропало» и «ЕС отменит безвизовый режим». Такой угрозы мы не видим», – отметил дипломат.

По его словам, за 11 месяцев этого года удалось заключить 9 договоров о безвизовом режиме поездок с различными государствами.

«Вступили в силу 5 международных договоров. В ближайшее время мы готовим заключение соглашения о безвизовых поездках с Гренадой. В следующем году мы надеемся, что нам удастся достичь договоренностей о безвизовом режиме поездок граждан Украины в заморские территории и департаменты Франции – поскольку сейчас безвизовый режим существует только для континентальной части этой страны», – сказал дипломат.

Кроме того, на данный момент украинская дипломатическая служба активно работает с Мексикой, которая «пользуется значительным спросом со стороны граждан Украины».

«И продолжаем переговоры с КНР о введении 10-летних виз. А 10-летняя виза – это почти безвиз. Хотя и сейчас в Китае есть несколько территорий, где в течение определенного времени (нескольких суток) граждане Украины могут находиться без виз. Как правило, это приоритетные зоны туристического развития или транзитные крупные аэропорты», – уточнил Заяц.

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Тэги: МИД Украины, Европейский союз, безвизовый режим

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