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Главная » Мир » Политика
10:15 23 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Лавров пообещал помочь Зеленскому

Страна-агрессор Россия будет побуждать боевиков из террористических организаций ДНР/ЛНР выполнять решения минской Трехсторонней контактной группы.

Об этом в эфире российского Первого канала заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы будем готовы в той степени, в которой мы можем, стараться ему (президенту Владимиру Зеленскому, - ред.) помочь, в частности будем побуждать Донецк и Луганск к тому, чтобы они максимально конструктивно подходили к выполнению тех решений, которые в Контактной группе по предложению нормандского формата будут согласовываться», – сказал он.

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Тэги: Владимир Зеленский, Сергей Лавров, ДНР

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