НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Общество
16:18 23 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Луганщине объявили траур по погибшим в пожаре

Наканцне вечером вспыхнул пожар в Старобельском психоневрологическом интернате. Четыре человека погибли.

В Луганской области понедельник, 23 декабря, объявили трауром по погибшим при пожаре в Старобельском психоневрологическом интернате. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

«В этот день должен быть приспущен государственный флаг Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций области», – говорится в сообщении.

Кроме того, в области рекомендуют отменить проведение развлекательно-концертных мероприятий и внести соответствующие изменения в теле- и радиопередачи.

Источник:
Тэги: траур, Луганская область, интернат

Новости по теме

ЛНР заявила о претензиях на всю Луганскую область

Самопровозглашенная республика в среду приняла закон о границе, в котором заявила о претензиях на весь регион.

В Украине объявили траур в память о погибших при пожаре в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский объявил всеукраинский траур в память о погибших в результате пожара в одесском колледже.

Двухдневный траур объявлен в Одесской области

Траур, ранее объявленный в Одессе, распространили также на всю область из-за пожара, в котором один человек погиб и 14 пропали.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы