На Луганщине объявили траур по погибшим в пожаре

Наканцне вечером вспыхнул пожар в Старобельском психоневрологическом интернате. Четыре человека погибли.

В Луганской области понедельник, 23 декабря, объявили трауром по погибшим при пожаре в Старобельском психоневрологическом интернате. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

«В этот день должен быть приспущен государственный флаг Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций области», – говорится в сообщении.

Кроме того, в области рекомендуют отменить проведение развлекательно-концертных мероприятий и внести соответствующие изменения в теле- и радиопередачи.

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