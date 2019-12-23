Россия готова предоставить следствию данные о катастрофе MH17

Такое заявление сделал в понедельник постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, отвечая на вопрос ТАСС.

Корреспондент ТАСС попросил Чижова прокомментировать запрос МИД Нидерландов к России о сотрудничестве в расследовании причин, по которым воздушное пространство над восточной Украиной в день крушения авиалайнера не было закрыто.

Ранее правительство Нидерландов в лице главы МИД Стефа Блока, попросило Россию о сотрудничестве в расследовании.

Cамолет Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Самолет следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Большинство погибших – 196 человек – были гражданами Нидерландов.

После трагедии, в соответствии с заключенными международными соглашениями между Украиной, Австралией, Бельгией, Нидерландами и Малайзией, была создана Совместная следственная группа для уголовного расследования катастрофы. В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к крушению. Судебный процесс над ними должен начаться в Нидерландах 9 марта 2020 года.

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