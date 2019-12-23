Вакарчук выступил на корпоративе в Минске за 100 тысяч евро

Народный депутат и лидер «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук действительно выступал в Минске на новогоднем мероприятии ИТ-компании, подтвердила пресс-служба фракции «Голоса».

Глава фракции «Голос» и нардеп Святослав Вакарчук выступил на корпоративе компании Wargaming, которая известна игрой World of Tanks, говорится в понедельник, 23 декабря, в телеграмм-канале Новина.

За выступление Вакарчуку заплатили 100 тысяч евро, а по райдеру было запрещено вести фотосъемку и видеосъемку выступления.

«Так, в субботу, 21 декабря, «Океан Эльзы» действительно выступал в Минске на новогоднем мероприятии ИТ-компании. Как говорил Святослав, музыкой заниматься он не прекращает (и это разрешено законодательством)», – указано в сообщении пресс-службы «Голоса».

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