«Палкой сверху — бей!»: российский спецназ выступил перед школьникам

В Челябинске спецназ ФСИН выступил с «показательным выступлением» перед школьниками и продемонстрировал им силовые методы воздействия на граждан.

В школе №21 города Златоуст Челябинской области во время посвящения в кадеты спецназ ФСИН показал школьникам силовые методы воздействия на граждан.

Фрагмент «показательного выступления» показал телеканал «Златоустовское телевидение». Посвящение в кадеты прошло 16 декабря, но внимание на видео обратили только сейчас.

Накануне в соцсетях разошлось видео из Татарстана, где сотрудники МВД провели учения в местной школе по разгону акции протеста, в которых девятиклассники играли роль участников митинга, к ним применяли силовые приемы. В результате некоторые из школьников получили травмы.

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