Астрономы заявили об исчезновении более 100 звезд

Исчезновение звезды сложно заметить.

Специалисты рассказали, что более 100 звезд неожиданно исчезли. По словам ученых из Стокгольмского университета, явления пока не имеет объяснений, так как небесные тела просто пропадают из видимости.

Из-за участившихся случаев исчезновения звезд специалисты даже запустили проект «Столетние наблюдения за новыми и старыми светилами». В него включены не только исследования отдаленных космических объектов, но и возможные теории о пришельцах, имеющие научные обоснования.

«Исчезновение звезды сложно заметить в случае, если ранее она была открыта. Для понимания ситуации в космосе нужны постоянные наблюдения. Астрофизические данные позволяют нам понимать, что происходит за миллионы световых лет от нас. Кроме того, мы собираемся сделать масштабную карту звездного неба и фиксировать все изменения на нем», – рассказал физик Беатрис Вильярроэль.

Ранее эксперты Pan-STARR Гавайского университета разработали огромный каталог USNO, в который внесены все известные небесные тела. В компьютерной модели присутствуют и пустоты с возможным наличием планет или звезд. По мнению ученых, информация может полностью обновиться за ближайшие 50 лет. Изначально считалось, что за период наблюдений исчезло более 150 тысяч звезд, но позднее их перечень сократился в четыре раза. Спустя еще два года исследований оказалось, что речь идет всего о 100 небесных телах.

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