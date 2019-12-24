Глава Boeing подал в отставку после неудачного запуска космического корабля

Глава компании Boeing Деннис Меленберг уходит в отставку из-за неудачи при запуске космического корабля Starliner и проблем с самолетом 737 MAX.

Как пишет The New York Times, новым главой компании станет глава совета директоров Дэвид Калхун. Момента его назначения, временным исполнительным директором будет исполнительный директор компании Boeing Грег Смит.

Напомним, в октябре прошлого года крушение лайнера авиакомпании Lion Air в Индонезии унесло жизни 189 человек. Индонезийские следователи пришли к выводу, что причиной первой катастрофы стали механические и конструктивные проблемы в системе улучшения характеристик маневрирования (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS) – она в фоновом режиме корректировала действия пилота.

В марте 2019 года самолет авиакомпании Ethiopian Airlines этой же модели разбился в Эфиопии, тогда погибли 157 человек. После второй катастрофы компания решила приостановить эксплуатацию модели.

В начале декабря сообщалось, что главный инженер подразделения коммерческих самолетов компании Boeing Джон Гамильтон уходит в отставку в связи с проблемами скандальной модели лайнеров 737 MAX.

21 декабря в США впервые запустили космический корабль Boeing Starliner. Однако после запуска возникла нештатная ситуация – корабль не вышел на заданную орбиту. После этого корабль успешно вернулся на Землю.

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