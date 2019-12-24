Демократы предъявят Трампу новые обвинения
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ юридического комитета нижней палаты Конгресса США, направленный в апелляционный суд столичного округа Колумбия.
Противники Трампа от Демократической партии заявили о новых выявленных злоупотреблениях президента, которые также попадают под импичмент. Они сослались на бывшего юрисконсульта Белого дома Дональда Макгана и потребовали через суд допросить его как свидетеля.
Если показания Макгана подтвердятся, то комитет будет рекомендовать новые статьи импичмента в дополнение к имеющимся.
19 декабря палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президента страны, посчитав его виновным в злоупотреблении властью.
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В Конгрессе США заявили о наличии достаточных оснований для начала процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.
Представители Демпартии, которые ведут расследование, вряд ли удовлетворят просьбу республиканцев в полной мере.
Об этом со ссылкой на заявления законодателей от Демократической партии пишет американское издание The Hill.