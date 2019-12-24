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Главная » Мир » Политика
08:28 24 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Демократы предъявят Трампу новые обвинения

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ юридического комитета нижней палаты Конгресса США, направленный в апелляционный суд столичного округа Колумбия.

Противники Трампа от Демократической партии заявили о новых выявленных злоупотреблениях президента, которые также попадают под импичмент. Они сослались на бывшего юрисконсульта Белого дома Дональда Макгана и потребовали через суд допросить его как свидетеля.

Если показания Макгана подтвердятся, то комитет будет рекомендовать новые статьи импичмента в дополнение к имеющимся.

19 декабря палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президента страны, посчитав его виновным в злоупотреблении властью.

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Тэги: Конгресс США, импичмент Трампа

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