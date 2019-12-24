Украинцы все больше поддерживают вступление в НАТО

Вступление Украины в НАТО считают приоритетным вариантом обеспечения надлежащего уровня безопасности Украины 50,3% граждан нашего государства.

Таковы основные итоги социологического исследования по отслеживанию изменений в отношении общественности по поддержке НАТО и государственной политики в области евроатлантической интеграции представлен в Укринформе.

В региональном разрезе наиболее активно вступление в НАТО поддерживают жители западных областей – 69%, в центральном регионе поддержка НАТО составляет 49%, на севере – 55%, на востоке – 43%, на юге и Донбассе – по 29%. Наименьшую поддержку зафиксировано в Луганской – около 16%. Наибольшую поддержку оказали на Львовщине – почти 80%.

Значительно менее популярной остается идея закрепления внеблокового статуса Украины, которую поддерживают 18% граждан. Удивительно, но на шестом году войны с Россией 9% считают, что гарантировать безопасность государства может формирования военного союза со страной-агрессором и странами СНГ.

Председатель ОО «Центр прикладных исследований» Андрей Каракуц отметил, что за пять лет (по сравнению с мартом 2014-го), когда идею вступления в НАТО поддерживало 34% украинский, эта поддержка выросла почти на 20%.

«Это повторное исследование. Мы в марте делали определенные измерения и хотим посмотреть, какая тенденция. Хочу обратить внимание на цифры, которые свидетельствуют о стабильной поддержку вступления Украины в НАТО и об увеличении на 6% (с 15 до 21%. – Укринформ) количества тех, кто считает себя хорошо информированным о Альянс, а также о заинтересованности граждан в получении информации о НАТО и процессы евроатлантической интеграции, которую сейчас высказывают более 60% опрошенных », – констатировал председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Олег Наливайко.

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