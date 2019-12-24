В Мариуполе полицейский продавал личные сведения о людях

И получал вознаграждение от неизвестных.

На днях Ильичевский районный суд Мариуполя приговорил бывшего оперуполномоченного сектора криминальной полиции Кальмиуского отделения полиции Георгия Меликидзе к штрафу в размере 17 000 гривен с запретом занимания должностей в правоохранительных ведомствах в ближайшие два года.

Поплатился карьерой офицер полиции за откровенно уголовный проступок – в соцсетях он разместил объявление о предоставлении заказчикам личной и даже секретной информации. Так, Меликидзе поставлял неизвестным лицам за вознаграждение полную информацию о гражданах Украины, используя для этого базы полиции. За одну такую справку о личности человека Меликидзе получал от заказчика вознаграждение в размере 500-1200 гривен.

Свою вину оперуполономоченный признал полностью, сотрудничал со следствием, и потому получил крайне мягкое наказание.

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