В Мариуполе полицейский продавал личные сведения о людях
И получал вознаграждение от неизвестных.
На днях Ильичевский районный суд Мариуполя приговорил бывшего оперуполномоченного сектора криминальной полиции Кальмиуского отделения полиции Георгия Меликидзе к штрафу в размере 17 000 гривен с запретом занимания должностей в правоохранительных ведомствах в ближайшие два года.
Поплатился карьерой офицер полиции за откровенно уголовный проступок – в соцсетях он разместил объявление о предоставлении заказчикам личной и даже секретной информации. Так, Меликидзе поставлял неизвестным лицам за вознаграждение полную информацию о гражданах Украины, используя для этого базы полиции. За одну такую справку о личности человека Меликидзе получал от заказчика вознаграждение в размере 500-1200 гривен.
Свою вину оперуполономоченный признал полностью, сотрудничал со следствием, и потому получил крайне мягкое наказание.
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