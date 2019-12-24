Спикер Госдумы РФ потребовал от Польши извинений за «сговор с фашистской Германией»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил об этом на встрече руководства обеих палат парламента с президентом России Владимиром Путиным.

«Ваша позиция о защите исторической памяти крайне важна… мы многое узнали для себя впервые. Узнали о периоде, когда Польша фактически находилась в сговоре с фашистской Германией. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы донести правду до наших коллег в европейском парламенте, ПАСЕ», — заявил Володин.

Спикер Госдумы настаивает на огласке фактов, о которых президент РФ сообщил в ходе заседания коллегии Минобороны.

«То, что касается позиции Польши и их лживой риторики, конечно, было бы правильно эту ситуацию максимально обнажить. И исходя из того, что Польша фактически солидаризовалась в тот период времени с фашистской Германией и считала возможным уничтожить целый народ, выселив его в Африку, и поддержала в этом Гитлера, планировали установить ему памятник за это в Варшаве… Руководству Польши, исходя из этой ситуации, правильно было бы принести извинения за то, что происходило раньше и за то, что все это время они пытались замолчать, при этом перекладывая вину на других, придумывая что-то и обвиняя. Это было бы по крайней мере с их стороны честно», — заявил Володин.

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