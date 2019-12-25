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Главная » Украина » Общество
07:18 25 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Раскрыта стоимость поездки Зеленского в Париж

Стоимость поездки президента Украины Владимира Зеленского на «нормандский саммит» в Париже составила 1,6 миллиона гривен.

Сумма расходов была раскрыта Государственным управлением делами в ответ на запрос 112.ua.

Предварительная оплата за авиаперевозку обошлась в 925,2 тысячи гривен. Остальные средства были потрачены на обеспечение визита официальной делегации во главе с Зеленским 8-10 декабря и «передовой группы» по подготовке визита.

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Тэги: Владимир Зеленский

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