«Это было честью» – Трамп об участии в фильме «Один дома-2»

Американский президент прокомментировал свою роль в комедии 1992 года. В картине он сыграл самого себя.

Президент США Дональд Трамп назвал честью для себя участие в фильме «Один дома-2». Об этом американский лидер заявил во вторник, 24 декабря, отвечая на вопросы американских военнослужащих во время телеконференции из резиденции во Флориде.

«Многие каждый год говорят об этом, особенно в рождественские дни. Они говорят, особенно дети помладше: «Я только что видел тебя в кино». Они не видят меня в телевизоре так же, как они замечают меня в кино. Это хороший фильм, и я был, мягко говоря, помоложе. И для меня было честью сделать это», − отметил президент США.

Напомним, в комедии 1992 года Трамп сыграл владельца отеля в Нью-Йорке, где главный герой Кевин Маккаллистер оказывается с кредитной картой отца.

В небольшом эпизоде он помогает мальчику, подсказав, как пройти в холл гостиницы. Весь эпизод длится около десяти секунд.

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