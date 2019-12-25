Уволенные Зеленским губернаторы не поняли, что случилось

Президент Владимир Зеленский решил уволить главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко и главу Львовской ОГА Маркияна Мальского.

Зеленский сам признает, что у него сложная ситуация с кадрами, но требует результат.

“Я хочу поблагодарить двух председателяей облгосадминистраций, я принял решение их уволить. Не потому, что они неопытные или не чисты на руки, а потому что мы не увидели в этих двух областях никакого результата. Я хочу поблагодарить председателя Закарпатской областной администрации Игоря Бондаренко и председателя Львовской областной государственной администрации Маркияна Мальского», – сказал Зеленский на заседании Совета развития общин и территорий.

Мальский - 34-летний юрист, возглавлял Западноукраинский филиал в юридической компании Arzinger. Также был юристом в группе международного арбитража в компании Freshfields Bruckhaus Deringer в Париже. С 2016 года – почетный консул Австрии во Львове.

В прошлом созыве Верховной Рады был помощником на общественных началах депутата Михаила Хмиля от Батьківщини.

Бондаренко - 55 лет, он занимается кондитерским бизнесом. На сайте президента указано, что Бондаренко начинал карьеру военнослужащим. После увольнения вследствие сокращения ВСУ в начале 1990-х стал частным предпринимателем. Также до губернаторства он работал в Мукачевской райгосадминистрации.

Бондаренко говорит, что не понимает, чем не угодил Зеленскому.

“Предпосылок к увольнению не было, как и никаких замечаний. Я уверен, что я справился со всеми задачами: за 5 месяцев в области положительные показатели по всем направлениям”, — заявил глава Закарпатской ОГА после того, как узнал, что его уволили.

Бондаренко уточнил, что его команде удавалось бороться даже с настоящим бичом Закарпатья — контрабандой. Впрочем, подтвердить свое заявление какими-либо данными он не смог.

“Мы очень благодарны президенту за его решение и не комментируем его. Мы — люди командные”, — добавил Бондаренко.

Мальский на своей странице в Facebook также написал слова благодарности президенту.

“Хочу прежде всего поблагодарить президента Украины и его команду за доверие, которое мне высказали. Взятый темп реформ, учитывая все сложности на пути “перелома систем“, является уверенным и решительным”, — уточнил он, сообщив, что вернется к адвокатской и научной деятельности.

Тэги: Владимир Зеленский, губернаторы