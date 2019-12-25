Украина готовит к экстрадиции американца, воевавшего на Донбассе

Винницкий апелляционный суд изменил меру пресечения Крейгу Лэнгу, который в 2015 году приехал в Украину, чтобы воевать против сепаратистов.

Лэнг – бывший американский военный, принимал участие в боевых действиях в Ираке и Афганистане. В 2015-2016 годах воевал в Украине в рядах «Правого сектора», а потом подписал контракт с Вооруженными силами Украины и прослужил еще несколько месяцев в районе Светлодарской дуги.

Теперь Лэнга готовят к экстрадиции в США. Согласно сообщению пресс-службы суда, для обеспечения экстрадиции суд применил к нему круглосуточный домашний арест до 3 февраля 2020 года. До этого подозреваемый находился под стражей.

Лэнг разыскивается правоохранительными органами США по трем уголовным делам. Он подозревается в краже, разбое и убийстве.

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