Украина готовит к экстрадиции американца, воевавшего на Донбассе
Винницкий апелляционный суд изменил меру пресечения Крейгу Лэнгу, который в 2015 году приехал в Украину, чтобы воевать против сепаратистов.
Лэнг – бывший американский военный, принимал участие в боевых действиях в Ираке и Афганистане. В 2015-2016 годах воевал в Украине в рядах «Правого сектора», а потом подписал контракт с Вооруженными силами Украины и прослужил еще несколько месяцев в районе Светлодарской дуги.
Теперь Лэнга готовят к экстрадиции в США. Согласно сообщению пресс-службы суда, для обеспечения экстрадиции суд применил к нему круглосуточный домашний арест до 3 февраля 2020 года. До этого подозреваемый находился под стражей.
Лэнг разыскивается правоохранительными органами США по трем уголовным делам. Он подозревается в краже, разбое и убийстве.
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