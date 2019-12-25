Что будет с владельцами евроблях после 1 января
Предусмотренное введение крупных штрафов и конфискаций для владельцев нерастаможенных автомобилей с европейской регистрацией, по всей видимости, в очередной раз откладывается.
Об этом сообщает «Сегодня«.
С 1 января 2020 года для собственников «евроблях» должны были вводиться штрафы до 170 тысяч гривен и даже конфискация авто. Сроки переносили три раза и скорее всего, переносят также в четвертый раз, однако пока неофициально.
В Министерстве внутренних дел заявили, что полиция не будет останавливать авто на еврономерах и штрафовать их.
В Кабинете министров также пообещали рассмотреть законопроекты, которые продвигает организация владельцев авто с европейскими номерами «АвтоЕвроСила», и передать их в Верховную Раду. Это проект №2342 об отмене акциза и проект №2345 об отмене штрафных санкций еще на полгода. Министры дали слово, что вернутся к законопроектам после новогодних праздников – 14 января. Потом за них возьмется парламент.
«До принятия новых законов полиция не будет накладывать штрафы», – говорится в сообщении МВД.
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