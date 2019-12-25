Геращенко назвал причину дефицита полицейских в Киеве

Зампредседателя МВД рассказал, почему в столице не хватает сотрудников патрульной полиции.

Заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко во время митинга с участием велосипедистов заявил, что недоукомплектованость кадрового состава киевской патрульной полиции составляет 34 %.

Об этом сообщает информагентство УНИАН.

«Из 2 тысяч патрульных полицейских 34 % нет. С учетом тех, кто на больничном или в отпуске, нет половины полицейских», — заявил Геращенко на встрече с велосипедистами, которые устроили акцию в связи с гибелью двух человек на Брест-Литовском шоссе.

Он также назвал причину недостаточной укомплектованности патрульной полиции Киева.

По его словам, большое количество патрульных не хотят работать за нынешнюю заработную плату — 12,4 тыс. грн. Для сравнения он сказал, что водители маршруток в Киеве зарабатывают 17-18 тыс. грн.

Геращенко отметил, что в МВД нуждается в большем количестве полицейских и надеется, что бюджет-2020 будет перевыполнен и даст возможность сделать повышение заработной платы копов.