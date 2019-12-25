Россия ждет погашения долга Януковича
Министр финансов России Антон Силуанов ожидает к лету 2020 года окончательного решения суда по «долгу Януковича» перед Россией в 4,5 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Сообщается, что РФ надеется на решение спора уже в следующем году.
«Минфин РФ ожидает к лету 2020 года окончательного решения суда по долгу Украины по евробондам, достигшему 4,5 млрд долларов», — сообщил Силуанов.
Напомним, Минфин России оценивает размер задолженности по так называемому «долгу Януковича» перед Россией в 4,5 млрд долларов. Сообщалось, что сумма требований к Украине увеличилась за счет процентов.
Как сообщало РБК-Украина, Верховный суд Великобритании 9 декабря 2019 года начнет слушания по делу о «долге Януковича» перед Россией на 3 млрд долларов. Слушания пройдут в течение 9-12 декабря.
Апелляционный суд Англии 14 сентября 2018 года поддержал апелляцию Украины в споре с Российской Федерацией по так называемому «долгу Януковича» на 3 млрд долларов.
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