Россия придумала ответ на новые санкции США
В российском МИД назвали варианты ответа на американские санкции против газопровода «Северный поток — 2».
Об этом рассказал замглавы ведомства Сергей Рябков, передает «Интерфакс».
Он отметил, что в качестве ответной меры Москва может расширить список граждан США, которым запрещен въезд в Россию. Рябков уточнил, что это не затронет американский бизнес и инвесторов.
Дипломат заявил, что попавшие под санкции узнают об этом в момент, когда будут запрашивать визу в Россию. «Их списки, американские, по ограничениям на въезд в США зачастую становятся достоянием гласности, у нас такой практики нет», — подчеркнул Рябков.
По его словам, ограничительные меры могут ввести в отношении тех, кто инициировал санкции против «Северного потока — 2». Дипломат добавил, что в Конгрессе предлагается «больше десятка» законопроектов, подразумевающих антироссийские санкции.
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Эти юридические лица внесли в санкционный список 5 декабря. Тогда же Минфин внес туда 17 россиян, которые были связаны с киберпреступлениями.
Комитет Сената по международным отношениям может уже на следующей неделе вынести на голосование законопроект о введении новых жестких санкций против России в связи с ее вмешательством на выборах в США и агрессией против Украины.