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Главная » Мир » Политика
15:39 25 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россия придумала ответ на новые санкции США

В российском МИД назвали варианты ответа на американские санкции против газопровода «Северный поток — 2».

Об этом рассказал замглавы ведомства Сергей Рябков, передает «Интерфакс».

Он отметил, что в качестве ответной меры Москва может расширить список граждан США, которым запрещен въезд в Россию. Рябков уточнил, что это не затронет американский бизнес и инвесторов.

Дипломат заявил, что попавшие под санкции узнают об этом в момент, когда будут запрашивать визу в Россию. «Их списки, американские, по ограничениям на въезд в США зачастую становятся достоянием гласности, у нас такой практики нет», — подчеркнул Рябков.

По его словам, ограничительные меры могут ввести в отношении тех, кто инициировал санкции против «Северного потока — 2». Дипломат добавил, что в Конгрессе предлагается «больше десятка» законопроектов, подразумевающих антироссийские санкции.

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Тэги: Россия, санкции, США

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