В США живет киборг с тремя чипами и магнитом

Парень из США вставил себе под кожу чипы и магнит, чтобы упростить жизнь, и, кажется, у него это получилось. Начинающий киборг с их помощью может не только передавать свою личную информацию, но и открывать двери, логиниться в компьютере. Причём на этом молодой человек останавливаться не намерен.

Бен Уоркман из штата Юта впервые вживил себе под кожу электронику в середине 2018 года, говорится на личном сайте парня. Выбор молодого человека пал на чипы NFC и RFID, способные хранить и передавать информацию. С первой технологией хорошо знакомы владельцы смартфонов — именно с её помощью можно расплачиваться телефоном в магазинах. RFID-метки же распространены во множестве сфер жизни: ритейлеры, например, маркируют ими обувь, одежду и прочие товары.

Биохакер заказал чипы в интернет-магазине Dangerous Things, специализирующемся на имплантируемых устройствах. А вот вставить их было уже не так просто.

Оба устройства за один вечер оказались под кожей у Бена. Процесс, по его словам, был достаточно несложным, ведь вставлялись они с помощью шприца с широкой иглой. А вот как выглядели его руки на рентген-снимках после вживления чипов:

RFID-чип Уоркман запрограммировал так, что с его помощью теперь может открывать двери на работе. NFC он нашёл больше применений: им энтузиаст передаёт свои личные данные на смартфоны других людей, перенаправляет их на свой личный сайт, входит в свою учётную запись на компьютере, рикроллит товарищей (то есть заставляет переходить на клип Рика Эстли Never Gonna Give You Up).

Но двух устройств под кожей любителю технологий было мало. На конференции Saintсon 2019, посвящённой кибербезопасности, Бен купил у представителей того же самого магазина имплантируемый магнит, и они на мероприятии вживили его Уоркману в левую руку — на тыльную сторону ладони.

С помощью магнита под кожей Бен может расхаживать с ключами, держащимися свободно у него на руке, носить так цепочки, скрепки и прочие небольшие предметы и сильно удивлять этим незнакомцев. В общем, это скорее развлечение для американца, не несущее особой практической пользы, рассказал он.

Чипы по-настоящему увлекли молодого человека, и следующим шагом стало вживление под кожу ключа от своей Tesla 3. Специалисты того же магазина сделали на заказ из карточки для машины имплантат: растворили саму карту, извлекли необходимые компоненты и вставили их в специальную оболочку. По сравнению с предыдущими чипами этот имплантат оказался куда более массивным (вставлялся без пластикового цилиндра).

Четыре имплантата для Бена не предел, и молодой человек уже подумывает о следующем устройстве в своём теле. Теперь парень хочет расплачиваться в магазинах с помощью чипов под кожей.

Вживление чипов под кожу сложно назвать новинкой, ведь в Швеции, например, такие процедуры вовсю практикуются. Тысячи людей уже упростили себе жизнь с помощью крохотной электроники в теле, но у специалистов по этому поводу неоднозначные прогнозы.